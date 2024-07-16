Мосгорсуд утвердил арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 20 мая 2024 года, по которому в отношении Уразова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 августа 2024 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление первой инстанции и изменить Уразову меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что он не собирается скрываться, имеет на иждивении двух малолетних детей, а также имеет награды и благодарности.

Уразову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как поясняли в суде, по версии следствия, "Уразов, действуя умышленно с иными лицами из числа сотрудников АНО "Ворлдскиллс Россия", из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, путем обмана сознательно сообщали заведомо ложные сведения в Роструд, которые не соответствовали действительности, о заключаемых срочных договорах".

В СИЗО по данному делу был также отправлен административный директор - руководитель аппарата WorldSkills Данир Мухаметзянов.

В самом АНО заявили, что "в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию".