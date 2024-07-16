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На Сахалине ввели полигон для "обкатки" водородных технологий

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию полигон для развития водородных технологий и тестирования российского оборудования - водородных заправок для транспорта и систем энергогенерации на основе водорода, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Правительство РФ выбрало Сахалин пилотной площадкой для развития водородных технологий. На острове создан первый в стране Восточный водородный кластер, и полигон - часть этого крупного проекта. Новейшее оборудование будет апробироваться в Сахалинской области, проходить здесь сертификацию и готовиться к серийному производству", - говорится в сообщении.

Полигон базируется на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН.

На полигоне будут проводиться испытания отечественного оборудования и реализовываться научные проекты. Здесь также расположится инженерная школа Сахалинского госуниверситета, в которой водородная тематика будет занимать приоритетное место.

На полигоне будут реализовываться четыре основных проекта. Это, в частности, энергоснабжение изолированных территорий, таких как Курильские острова и северные районы Сахалина, что "позволит уйти от дизельной генерации и ввести новые гибридные установки электроснабжения". Кроме того, планируется проект в сфере энергоснабжения с использованием водорода изолированных вышек сотовой связи, в частности, такое оборудование протестируют на труднодоступной вышке в селе Огоньки (Анивский район).

Еще один проект применения водорода предназначен для мобильных систем генерации электроэнергии, например, для нужд спасательных отрядов. Четвертый сценарий применения водорода касается сферы ЖКХ, в частности, тестирование водородного транспорта в городской среде.

На церемонии открытия полигона на территории СКБ САМИ запустили электролизер мощностью 5 кубометров в час. Это первый этап, на втором будет запущен основной электролизер мощностью 30 кубометров в час.

На площадке полигона разместились системы хранения произведенного водорода, экспериментальный заправочный комплекс и солнечные панели, которые обеспечивают энергоснабжение полигона. Участникам церемонии открытия продемонстрировали работу заправочной станции, автомобильного транспорта и беспилотника на водородных топливных элементах.

Технологии, апробированные на Сахалине, будут распространять в другие регионы России.

"Наш регион становится местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и на транспорте. (...) Параллельно с производством водорода под него будет формироваться научная база в нашем Сахалинском государственном университете", - прокомментировал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

По его словам, в дальнейшем планируется развивать водородный транспорт: автомобильный, железнодорожный и морской.

Партнером Сахалина в создании водородного кластера выступает Московский физико-технический институт (МФТИ). Поддержку проекту оказали Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Минвостокразвития России, а также крупные индустриальные и инжиниринговые компании.

"С учетом огромных размеров нашей страны очень важно иметь компетенции по всем низкоуглеродным и безуглеродным технологиям. Водород обеспечивает наибольшую энергетическую эффективность и абсолютную экологическую безопасность. По целому ряду параметров он превосходит другие альтернативные технологии", - приводит пресс-служба слова ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.

Опытные модели автомобилей на водородных топливных элементах - "Урал" и "ГАЗель" - представлены на полигоне в Южно-Сахалинске.

Совместно с "Росатомом", РЖД и "Трансмашхолдингом" планируется через несколько лет запустить водородные поезда, в сотрудничестве с Композитным дивизионом "Росатома" на Сахалине планируют строить легкие морские суда с использованием водородных энергосистем, добавляет пресс-служба.

МФТИ Минэнерго Сахалин Южно-Сахалинск СКБ САМИ Валерий Лимаренко
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