Сахалин к середине 2025 года запустит 5 пилотов по применению водорода в энергетике и на транспорте

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сахалинская область к середине 2025 года запустит пять пилотных проектов по применению водорода в энергетике и на транспорте. Об этом рассказал председатель правительства региона Алексей Белик на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как сообщает пресс-служба Трутнева, Белик представил новейшие технологические проекты. "Одним из них является создание водородного кластера: в июле этого года был открыт водородный полигон в рамках создания центра водородного инжиниринга, к середине 2025 года будут запущены пять пилотных площадок по отработке технологий производства, хранения, транспортировки и применения водорода в энергетике и на транспорте", - отмечается в пресс-релизе.

Сахалин был выбран правительством РФ пилотной площадкой для развития водородных технологий. На острове создан Восточный водородный кластер, в составе которого есть полигон для развития водородных технологий и тестирования российского оборудования - водородных заправок для транспорта и систем энергогенерации на основе водорода. Полигон базируется на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) Дальневосточного отделения РАН.

Трутнев в ходе заседания Совета ДФО, говоря о технологическом развитии округа, отметил инновационный научный технологический центр на острове Русский, венчурный фонд "Восход", технологичные проекты в рамках ТОР "Патриотическая".

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в свою очередь подчеркнул, что ведомство совместно с Минобрнауки и компаниями ДФО прорабатывают возможности улучшения условий привлечения на Дальний Восток научных и инженерных кадров. "На базе инновационного центра "Русский" в 2025 году будет запущена пилотная площадка для первых резидентов, приступим к строительству основного комплекса площадью более 110 тыс. кв. метров. Направления работы ИНТЦ будут созвучны мировым трендам развития технологий – это биотехнологии, Мировой океан, информационные технологии", - сказал министр.