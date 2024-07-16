Поиск

В Бурятии на Гусиноозерской ГРЭС аварийно отключился энергоблок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение энергоблока произошло на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.

"Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20:00 по местному времени - ИФ) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии", - сообщает правительство Забайкальского края.

Отмечается, что региональным диспетчерским управлением принимаются меры по перераспределению мощности, в том числе с энергосистемы Иркутской области.

"После прохождения пиковой нагрузки начнется поэтапное восстановление подачи электроэнергии", - отметили в правительстве края.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в 17:35 местного времени от Бурятского РДУ поступило сообщение об отключении на Гусиноозерской ГРЭС одного из трех энергоблоков, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

"На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме. Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений", - написал он в телеграм-канале.

По информации "Бурятэнерго", временно введено ограничение на энергопотребление в 20 МВт. Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме.

В общей сложности по состоянию на 18:45 местного времени ограничения коснулись 75 населенных пунктов, 190 социально значимых объектов, более 115 тыс. человек.

Причина отключения блока устанавливается.

Гусиноозерская ГРЭС – угольная электростанция в Бурятии. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 1224 МВт.

Бурятия Гусиноозерская ГРЭС Бурятэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс планирует к 2028 году завершить реконструкцию аэропортов Северного Кавказа

Гендиректору WorldSkills Russia вменяют мошенничество на 175 млн руб.

Гендиректору WorldSkills Russia вменяют мошенничество на 175 млн руб.

Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин

Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Подать заявки на IT-отсрочку от срочной службы можно с 24 июля по 6 августа

Заседание суда по делу журналиста WSJ Гершковича перенесли с 13 августа на 18 июля

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным планируется зимой в совмещенном формате
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекинского округа ранены четверо

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Проезда по Крымскому мосту на полуостров ждут 1100 машин

Что произошло за день: понедельник, 15 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });