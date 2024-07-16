В Бурятии на Гусиноозерской ГРЭС аварийно отключился энергоблок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение энергоблока произошло на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.

"Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20:00 по местному времени - ИФ) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии", - сообщает правительство Забайкальского края.

Отмечается, что региональным диспетчерским управлением принимаются меры по перераспределению мощности, в том числе с энергосистемы Иркутской области.

"После прохождения пиковой нагрузки начнется поэтапное восстановление подачи электроэнергии", - отметили в правительстве края.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в 17:35 местного времени от Бурятского РДУ поступило сообщение об отключении на Гусиноозерской ГРЭС одного из трех энергоблоков, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

"На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме. Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений", - написал он в телеграм-канале.

По информации "Бурятэнерго", временно введено ограничение на энергопотребление в 20 МВт. Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме.

В общей сложности по состоянию на 18:45 местного времени ограничения коснулись 75 населенных пунктов, 190 социально значимых объектов, более 115 тыс. человек.

Причина отключения блока устанавливается.

Гусиноозерская ГРЭС – угольная электростанция в Бурятии. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 1224 МВт.