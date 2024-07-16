"Интер РАО" вывела во внеплановый ремонт два энергоблока Гусиноозерской ГРЭС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" вывело во внеплановый ремонт два энергоблока Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, сообщила энергокомпания.

"15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока - в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было", - заявили в "Интер РАО".

Ранее правительство Забайкальского края сообщило об аварийном отключении одного из энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС. Региональным диспетчерским управлением принимаются меры по перераспределению мощности, в том числе с энергосистемы Иркутской области, отмечалось в сообщении.

Гусиноозерская ГРЭС состоит из шести энергоблоков общей мощностью 1244 МВт. Основное топливо - уголь. В январе 2024 г. "Интер РАО" завершила модернизацию энергоблока №2 электростанции с увеличением мощности с 190 МВт до 210 МВт.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.