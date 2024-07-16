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Города юга и востока Крыма временно обесточены

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Населенные пункты юга, востока и предгорного Крыма временно отключают от электроснабжения для снижения нагрузки на сети, сообщили во вторник в ГУП "Крымэнерго".

"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго" 16 июля с 14:30 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер (до снижения нагрузок)", - говорится в телеграм-канале госпредприятия.

Отмечается, что мера затронет Ялту, Алушту, Феодосию, Судак, Керчь, а также поселки и села Бахчисарайского и Симферопольского районов: Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яркое Поле, Синицыно, Красновка, Васильковое, Желябовка, Веселое.

Также ограничения коснулись Севастополя, сообщили в телеграм-канале "Севастопольэнерго".

"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе выведен график временного отключения потребления", - говорится в сообщении предприятия.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов, сообщили в главке МЧС по республике.

Крым Крымэнерго Севастополь
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