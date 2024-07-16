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Пятигорск и часть поселков в округе будут частично обесточены

Пятигорск и часть поселков в округе будут частично обесточены
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - График временного отключения электроэнергии введен в Пятигорске (Ставропольский край) и четырех поселках в его округе. Об этом сообщил глава администрации города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"С 17:09 часов 16 июля для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края" введен график временного отключения электроэнергии. (...) В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик", - написал Ворошилов в своем телеграмм-канале.

По графику, ограничения продлятся от 1,5 до 4 часов. После их отмены электроснабжение будет восстановлено.

Как пояснил глава города, временные ограничения потребления электроэнергии связаны со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

Также в городе ограничено водоснабжение. "Воды нет, потому что насосы работают от электричества", - добавил Ворошилов.

Пятигорск Ставропольский край
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