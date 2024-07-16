Проект закона о небанковских поставщиках платежных услуг внесен в Госдуму

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о введении института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ № 673197-8 размещен в электронной базе парламента.

ЦБ РФ в январе 2022 года сообщил о подготовке поправок в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги. По мнению ЦБ, появление института НППУ приведет к развитию конкуренции на платежном рынке и сократит стоимость платежей для граждан.

Согласно внесенному законопроекту, небанковский поставщик платежных услуг - это юрлицо, не являющееся кредитной организацией, которое имеет право на оказание услуг по переводу денежных средств и (или) услуг по инициированию перевода денежных средств, а также состоит в реестре НППУ Банка России.

Предполагается создание трех типов НППУ. Первый тип сможет заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, их чистые активы должны быть не менее 5 млн рублей. Участники второго типа смогут оказывать услуги по переводу денежных средств в части агрегирования переводов, их чистые активы должны составлять не менее 10 млн рублей. Третий тип сможет предоставлять услуги по переводу денежных средств в качестве оператора электронных денежных средств, чистые активы у таких участников должны быть выше - не менее 50 млн рублей.

Юридические лица, в том числе некредитные финансовые организации, смогут совмещать свою деятельность с деятельностью НППУ. При этом Банк России сможет устанавливать ограничения на совмещение предоставления услуг небанковского поставщика платежных услуг с другой деятельностью.

Небанковские поставщики платежных услуг, которые занимаются переводом денежных средств, обязаны будут обеспечить нахождение средств клиентов на специальном счете, открытом в Банке России. На средства на данном счете не может быть наложен арест по долгам НППУ, не может быть обращено взыскание, а также по такому счету не могут быть приостановлены операции.

Проектом закона предполагается, что кредитные организации, операторы по переводу денежных средств, будут нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее осуществление перевода денег при его инициировании НППУ.

Поставщики услуг по инициированию переводов, в свою очередь, будут нести ответственность перед банком, где открыт счет плательщика, и оператором электронных денежных средств, предоставившему клиенту электронное средство платежа, за проведение переводов без поручения клиентов либо за инициирование переводов с нарушением закона.

Кроме того, поставщики услуг по инициированию переводов смогут запрашивать у кредитных организаций и операторов электронных денежных средств информацию об операциях по банковским счетам клиента, операциях с использованием предоставленных клиенту электронных средств платежа для передачи этой информации клиенту. При этом законопроектом запрещается использовать или хранить эти данные для каких-либо других целей, кроме оказания услуг по инициированию платежа.

Проект закона также вводит специальное участие в платежной системе (помимо прямого и косвенного) для операторов по переводу денежных средств, небанковских поставщиков платежных услуг при оказании ими услуг по инициированию перевода денежных средств. Такие участники должны будут организовать информационное взаимодействие с операционным центром или платежным клиринговым центром, либо с участником платежной системы.

По оценке авторов законопроекта, его принятие будет способствовать развитию безналичных платежей, усилению конкуренции на рынке платежных услуг и формированию среды для развития инновационных платежных сервисов.

Ожидается, что закон вступит в силу в течение шести месяцев после его опубликования. С этого момента в отношении НППУ (за исключением тех, что оказывают только услуги по инициированию перевода денежных средств) будут действовать нормативные акты Банка России, изданные на основании федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также в течение 18 месяцев юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и оказывающие услуги по инициированию перевода денежных средств, обязаны приобрести право на предоставление таких услуг.