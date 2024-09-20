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Депутаты предложили доработать законопроект о небанковских платежных провайдерах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый комитет Госдумы указал, что законопроект о введении небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) потребует значительных финансовых ресурсов от Банка России, в нем недостаточно урегулированы вопросы информационной безопасности, отсутствует оценка рисков отмывания денег, неясны преимущества создания системы.

Депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов и сенатор Мухарбий Ульбашев внесли законопроект № 673197-8 в парламент в июле. Отзыв комитета опубликован в думской базе.

Законопроект предлагает создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут предоставлять услуги по переводу и агрегированию (процесс объединения платежей от различных источников) денежных средств после регистрации в реестре Банка России. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать определенным квалификационным, финансовым и правовым требованиям, включая нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По мнению авторов законопроекта, введение нового института повысит конкуренцию на рынке платежей, поддержит инновационных сервисы. Законопроект включает переходные положения для адаптации существующих юридических лиц к новым требованиям.

В заключении на законопроект комитет по финансовому рынку отмечает, что внедрение нового института связано с доступом к чувствительной информации, включая персональные данные. "Несоблюдение высоких стандартов безопасности может привести к серьезным нарушениям как в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так и в области защиты законных прав и интересов граждан", - отмечает комитет.

Комитет подчеркивает, что эффективный контроль за новыми организациями потребует значительных ресурсов. "Осуществление Банком России и Росфинмониторингом эффективного контроля за организациями, контроль за которыми ранее не осуществлялся, потребует существенных финансовых вложений, технической и административной перестройки контрольных и надзорных процессов", - говорится в заключении.

В финансово-экономическом обосновании отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

По мнению комитета, недостаточно урегулирован вопрос обеспечения информационной безопасности работы новых субъектов; кроме того, отсутствует оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Комитет отмечает, что авторы законопроекта не описали конкретные недостатки существующей национальной платежной системы, которые может устранить новый субъект - НППУ. Также отсутствует информация о том, какие именно положительные эффекты от создания НППУ могут компенсировать уже имеющиеся услуги на рынке.

"Также законопроект требует существенных правок редакционного, лингвистического и юридико-технического характера", - говорится в заключении комитета.

Несмотря на ряд представленных замечаний, комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, его планируется рассмотреть на пленарном заседании 24 сентября.

Ранее правительство поддержало законопроект. В своем заключении кабинет министров рекомендовал поработать над более четким определением признаков, позволяющих различать услуги по агрегированию переводов денежных средств, предоставляемые кредитными организациями и НППУ, и услуги по приему денежных средств маркетплейсами. Также, по мнению правительства, нужно прописать ответственность операторов перед клиентами за неисполнение обязательств, уточнить режим использования специального счета.

Анатолий Аксаков Росфинмониторинг правительство Госдума Аркадий Свистунов Мухарбий Ульбашев Банк России
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