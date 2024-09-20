Депутаты предложили доработать законопроект о небанковских платежных провайдерах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Финансовый комитет Госдумы указал, что законопроект о введении небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) потребует значительных финансовых ресурсов от Банка России, в нем недостаточно урегулированы вопросы информационной безопасности, отсутствует оценка рисков отмывания денег, неясны преимущества создания системы.

Депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов и сенатор Мухарбий Ульбашев внесли законопроект № 673197-8 в парламент в июле. Отзыв комитета опубликован в думской базе.

Законопроект предлагает создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут предоставлять услуги по переводу и агрегированию (процесс объединения платежей от различных источников) денежных средств после регистрации в реестре Банка России. Для включения в реестр НППУ должны соответствовать определенным квалификационным, финансовым и правовым требованиям, включая нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По мнению авторов законопроекта, введение нового института повысит конкуренцию на рынке платежей, поддержит инновационных сервисы. Законопроект включает переходные положения для адаптации существующих юридических лиц к новым требованиям.

В заключении на законопроект комитет по финансовому рынку отмечает, что внедрение нового института связано с доступом к чувствительной информации, включая персональные данные. "Несоблюдение высоких стандартов безопасности может привести к серьезным нарушениям как в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так и в области защиты законных прав и интересов граждан", - отмечает комитет.

Комитет подчеркивает, что эффективный контроль за новыми организациями потребует значительных ресурсов. "Осуществление Банком России и Росфинмониторингом эффективного контроля за организациями, контроль за которыми ранее не осуществлялся, потребует существенных финансовых вложений, технической и административной перестройки контрольных и надзорных процессов", - говорится в заключении.

В финансово-экономическом обосновании отмечается, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

По мнению комитета, недостаточно урегулирован вопрос обеспечения информационной безопасности работы новых субъектов; кроме того, отсутствует оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Комитет отмечает, что авторы законопроекта не описали конкретные недостатки существующей национальной платежной системы, которые может устранить новый субъект - НППУ. Также отсутствует информация о том, какие именно положительные эффекты от создания НППУ могут компенсировать уже имеющиеся услуги на рынке.

"Также законопроект требует существенных правок редакционного, лингвистического и юридико-технического характера", - говорится в заключении комитета.

Несмотря на ряд представленных замечаний, комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, его планируется рассмотреть на пленарном заседании 24 сентября.

Ранее правительство поддержало законопроект. В своем заключении кабинет министров рекомендовал поработать над более четким определением признаков, позволяющих различать услуги по агрегированию переводов денежных средств, предоставляемые кредитными организациями и НППУ, и услуги по приему денежных средств маркетплейсами. Также, по мнению правительства, нужно прописать ответственность операторов перед клиентами за неисполнение обязательств, уточнить режим использования специального счета.