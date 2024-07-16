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Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено

Восстанавливается на Ставрополье

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили энергоснабжение в Северной Осетии, сообщило министерство ЖКХ республики в телеграм-канале.

"По всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в регионе в настоящее время восстанавливается энергоснабжение.

"Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Ранее Владимиров сообщал, что потребление электроэнергии в регионе ограничено на 140 МВт.

Как сообщалось, временные графики ограничения энергопотребления были введены на юге России во вторник из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

"В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорилось в сообщении Минэнерго РФ.

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