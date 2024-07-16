Поиск

В КЧР и КБР временно ограничили потребление электроэнергии

Ограничения введены из-за сбоя на Ростовской АЭС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на АЭС в Ростовской области.

"Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов", - сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале.

В РоссииИз-за сбоя на Ростовской АЭС введены графики ограничения энергопотребленияЧитать подробнее

Он отметил, что власти Кабардино-Балкарии находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области. Энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев и полного восстановления генерации.

Вместе с тем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своем телеграм-канале сообщил, что временные графики ограничения потребления введены и в КЧР.

"По мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться - энергоснабжение будет восстановлено. Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22:00", - написал Темрезов.

Ранее ограничения были введены в ряде регионов юга России, в том числе в Ростовской области, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском и Краснодарском краях.

Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 июля

Пятигорск и часть поселков в округе будут частично обесточены

Пятигорск и часть поселков в округе будут частично обесточены

Города юга и востока Крыма временно обесточены

Из-за сбоя на Ростовской АЭС введены графики ограничения энергопотребления

СКР отметил в 2024 году рост числа экстремистских преступлений, совершенных мигрантами

Суд заочно приговорил экс-адвоката Фейгина к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

Минтранс планирует к 2028 году завершить реконструкцию аэропортов Северного Кавказа

Минтранс планирует к 2028 году завершить реконструкцию аэропортов Северного Кавказа

Гендиректору WorldSkills Russia вменяют мошенничество на 175 млн руб.

Гендиректору WorldSkills Russia вменяют мошенничество на 175 млн руб.

Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин

Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО Нимченко и шахматист Карякин

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти

Открыто движение по крупным автодорожным обходам Твери и Тольятти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });