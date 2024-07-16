В КЧР и КБР временно ограничили потребление электроэнергии

Ограничения введены из-за сбоя на Ростовской АЭС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Графики временного ограничения потребления электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на АЭС в Ростовской области.

"Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов", - сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что власти Кабардино-Балкарии находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области. Энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев и полного восстановления генерации.

Вместе с тем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своем телеграм-канале сообщил, что временные графики ограничения потребления введены и в КЧР.

"По мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться - энергоснабжение будет восстановлено. Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22:00", - написал Темрезов.

Ранее ограничения были введены в ряде регионов юга России, в том числе в Ростовской области, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском и Краснодарском краях.