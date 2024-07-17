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Росфинмониторинг в 2024 г. сохранил от преступных действий более 6 млрд руб. средств ГОЗ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что службой в текущем году направлено в правоохранительные и контрольные органы более тысячи материалов, касающихся сферы гособоронзаказа, по ним возбуждено около 100 уголовных дел.

"Сохранено от преступных посягательств более 6 млрд рублей", - сказал Чиханчин в среду, выступая в Совете Федерации.

По его словам, совместные мероприятия с Минобороны РФ и прокуратурой позволили сократить в два раза размер просроченной дебиторской задолженности по выданным ранее авансам в рамках ГОЗ.

"Выявлены факты завышения рыночной цены на закупку материалов более чем на 20 процентов по одному из контрактов, пресечена деятельность лиц по хищению средств, предназначенных на приобретение иностранных станков. В результате возбуждено уголовное дело, в бюджет возвращено около 9 млрд рублей", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг Минобороны РФ Юрий Чиханчин
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