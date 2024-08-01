Руководитель "Военторга" задержан по делу о хищении денежных средств Минобороны

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Руководитель акционерного общества "Военторг" задержан по обвинению в хищении средств Минобороны России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг.

"Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием. В настоящее время они задержаны в порядке статей 91, 92 УПК РФ", - сказала Волк журналистам.

По ее словам, задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Волк уточнила, что дело возбуждено "по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны Российской Федерации".

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО "Военторг" "совместно с иными соучастниками, находясь на территории г. Москвы, Республики Северной Осетии - Алании, Ставропольского края, Псковской области и иных субъектов, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации", сообщила представитель МВД РФ.

"Объединившись в устойчивую организованную группу, сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку "Армейских несессеров". Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей", - сказала она.

По ее словам, в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года фигуранты дела приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель - 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания.

"Затем путем обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства реализовали ее указанному государственному ведомству, экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей", - сообщила Волк.

Она подчеркнула, что в результате этих действий Минобороны России и госбюджету был причинен ущерб в особо крупном размере.

"В ходе 64 обысков в жилищах руководства и сотрудников Минобороны России, а также в нежилых помещениях АО "Военторг" и ряда компаний на территории Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Северной Осетии - Алании и города Пскова изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала представитель МВД.

По делу было допрошено более 30 свидетелей, добавила Волк

"Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники Управления "К" СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России", - сообщила она.