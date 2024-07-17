Росфинмониторинг хочет получать сведения о прошлых финоперациях лиц из списка террористов

Фото: Павел Черемисин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин считает, что службе нужно законодательное разрешение на получение информации о финансовых операциях лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, которые проводились за год-полтора до совершения преступления.

"Мы бы попросили, чтобы в законодательном плане нам разрешили получать информацию о лице, которое включено на сегодняшний день в перечень (террористов и экстремистов - ИФ), но о его жизненном цикле по финансовым операциям до совершения террористического акта", - сказал Чиханчин в среду, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в таких случаях "надо посмотреть за год, за полтора, как он жил, чем он занимался, какие у него связи".

Директор Росфинмониторинга подчеркнул, что выявление связей террористов является важной составляющей работы службы.

Люди, попадающие в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, не могут осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 тыс. рублей в месяц, получать соцвыплаты, пособия, а также вступать в наследство.