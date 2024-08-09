Росфинмониторинг предложил расширить его полномочия по остановке подозрительных операций

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг хочет получить право приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд.

Сейчас у Росфинмониторинга есть такая возможность в рамках работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Глава службы Юрий Чиханчин в июле заявлял, что предоставление Росфинмониторингу полномочий на быструю приостановку финансовых операций также помогло бы в борьбе с дропами (лица, за вознаграждение передающие свои банковские данные для проведения теневых схем).

"Речь шла не только о дропах, но о возможности предоставления права временно, возможно - на несколько дней, приостанавливать по нашему решению в целом подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции. Но это пока только предложение, оно будет еще обсуждаться. Его детали в стадии проработки", - сказал Негляд.

По его словам, эта мера могла бы помочь защитить активы потенциальных жертв мошенников.

"Распространена мошенническая схема, когда человеку звонят от лица какого-либо государственного органа, в том числе и от Росфинмониторинга. И гражданин решает удостовериться, пишет нам - а это точно вы? Конечно, мы стараемся оперативно связаться с заявителем, объясняем, что это мошенничество, и это срабатывает, люди избегают потерь", - сказал заместитель директора Росфинмониторинга.

"Но это, можно сказать, ручное управление, и у нас не так много сотрудников. Если бы была возможность через анализ операций это делать, в том числе с использованием методов ИИ и различных баз данных, которые у нас в распоряжении, то эффективность могла бы быть выше", - добавил он.