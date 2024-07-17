Сенаторы одобрили передачу без торгов "Газпрому" и "Транснефти" участков под трубопроводы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукционов получать участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), необходимых для строительства и реконструкции трубопроводов.

Закон предусматривает возможность передачи без аукциона права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта магистральных нефтепроводов и газопроводов.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, он "имеет особую актуальность в качестве меры поддержки субъектов естественных монополий при строительстве магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов в рамках осуществления оперативных действий для переориентации соответствующих поставок с Запада на Восток, на рынки дружественных стран".

Авторы проекта уточнили, что этот механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены правительством исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ.

Ранее безаукционный порядок на предоставление ОПИ в 2017 году был введен для строительства автодорог, в 2022 году - для строительства железных дорог.

Группа депутатов внесла законопроект № 465432-8 в парламент в октябре 2023 года. В Госдуме он прошел третье чтение 9 июля. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.