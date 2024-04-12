Госдума надеется на ускорение и удешевление инфраструктурных строек благодаря закону об ОПИ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Принимаемый Госдумой закон о предоставлении доступа к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ) без конкурса позволит ускорить и удешевить строительство трубопроводной инфраструктуры, считает председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный.

"Буквально неделю назад в Госдуме был принят (в I чтении - ИФ) закон, который был инициирован депутатами, по неконкурсному выделению доступа к ОПИ. Это касается песка, песчано-гравийной смеси - для того, чтобы использовать в строительстве. Принятие этого закона сможет значительно снизить затраты на строительство газопровода, но самое главное - сроки. Сроки снижаются от двух лет выделения этих ресурсов до полугода", - сообщил Завальный журналистам после заседания "круглого стола" комитета в Хабаровске в пятницу.

Он пояснил, что на первом этапе больших строек быстрый доступ к ОПИ важен, поскольку необходимо строить вдольтрассовые проезды, проходы и подъезды. В частности, по его словам, новый закон позволит ускорить строительство "перемычки" между магистральными газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток".

"Трубы варятся уже, то есть идет масштабная подготовка к этому строительству параллельно с проектированием. Идет подготовка необходимых материалов для того, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект", - добавил Завальный.

По итогам заседания "круглого стола" комитет рекомендовал правительству, в частности, рассмотреть возможность ускорения разработки перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры страны. Этот план должен включать в себя, в том числе, ускорение реализации инфраструктурных трубопроводных проектов, позволяющих перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - Юг и Восток; строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири.

Также комитет рекомендовал Министерству энергетики доработать методику расчета топливно-энергетических балансов в целях газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока с учетом сырьевой и инфраструктурной специфики и экономической целесообразности.

Ранее сообщалось, что Госдума в начале апреля приняла в первом чтении законопроект, который позволяет "Газпрому" и "Транснефти" без аукционов получать участки недр для добычи ОПИ, необходимых для строительства и реконструкции трубопроводов. Механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены кабмином исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ.