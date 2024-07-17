Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль атакован дроном ВСУ в Белгородском районе, есть жертвы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.