Поиск

Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль атакован дроном ВСУ в Белгородском районе, есть жертвы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.

"В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгород ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

Кибовского обвинили в восьми эпизодах взяточничества и попытке мошенничества

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 95 на 95

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

Задержан бывший руководитель Департамента культуры Москвы Кибовский

СФ одобрил закон о передаче врачами полицейским сведений об опасных психбольных

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Путин отметил дефицит энергомощностей в нескольких регионах из-за криптомайнинга

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Минфин поддерживает биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР

Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте арестован по обвинению в коррупции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });