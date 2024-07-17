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ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу.

"ВСУ атаковали ещё семь населенных пунктов Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В Валуйском городском округе в результате атаки дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, забор, два легковых автомобиля и комбайн, добавил Гладков.

"В Грайворонском городском округе в селе Козинка после атак двух БПЛА в одном частном доме посечены кровля и фасад, в другом - повреждена крыша летней кухни", - написал губернатор.

По его данным, в селе Мокрая Орловка в результате обстрела произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения. В селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего машина полностью сгорела, добавил Гладков.

"В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка после атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Еще один FPV-дрон атаковал частный дом в селе Муром - дом полностью разрушен", - написал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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