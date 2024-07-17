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В Курской области в результате атак дронов ранены два автомобилиста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Суджанском районе Курской области в результате атак дронов ранены два человека, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Еще двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения", - написал он в 20:20 в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 20:00 сообщил об обстреле села Зерново Суземского района. Там легкие ранения получила девочка 2010 года рождения. Кроме того, в селе получили повреждения четыре домовладения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:00 сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа при обстреле мужчина получил осколочное ранение шеи.

"Прямыми попаданиями снарядов уничтожены один автомобиль и один гараж. Также на территории частного домовладения загоревшийся строительный вагончик был оперативно потушен пожарными расчетами", - добавил Гладков. Кроме того, по его данным, в результате обстрела в семи частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, надворные постройки и заборы. Осколками посечены четыре автомобиля.

Вячеслав Гладков Александр Богомаз Алексей Смирнов Курская область Белгородская область Брянская область
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