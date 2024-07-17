В Белгородском районе муж и жена погибли в результате удара дрона по автомобилю

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Белгородском районе дрон атаковал легковой автомобиль, погибли муж и жена, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.



16 июля Гладков объявил, что оперштаб региона с 23 июля ограничит доступ мирных жителей в 14 приграничных населенных пунктов, которые чаще всего обстреливаются. Ограничения затронули поселки, села и хуторы Шебекинского и Грайворонского городских округов и Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов.