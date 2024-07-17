Поиск

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны отметили важность координации в рамках "ОПЕК плюс" для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении.

"Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей", - сообщила пресс-служба.

Условлено о поддержании контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.

Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман Аль Сауд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Суд арестовал экс-главу Депкультуры Москвы Кибовского

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });