Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны отметили важность координации в рамках "ОПЕК плюс" для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении.

"Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках "ОПЕК плюс" в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей", - сообщила пресс-служба.

Условлено о поддержании контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.