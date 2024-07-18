Что случилось этой ночью: 18 июля, четверг

Байден заболел коронавирусом, экс-глава Депкультуры Москвы отправлен под арест, парламент Израиля выступил против создания палестинского государства

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских дрона над Крымом и два над Брянской областью. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

- Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-главу Департамента культуры столицы Александра Кибовского по делу о взятках и мошенничестве. По мнению следствия, находясь под иной мерой пресечения, Кибовский может скрыться и помешать расследованию.

- Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Глава государства вакцинирован, у него наблюдаются легкие симптомы болезни, сообщили в Белом доме.

- Лидер демократов в Cенате США Чак Шумер призвал Джо Байдена выйти из президентской гонки, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

- Губернатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

- Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+.

- Режим повышенной готовности ввели на территории города Кола в Мурманской области в связи с загрязнением нефтепродуктами прибрежной линии реки Тулома.

- Израильский парламент проголосовал за резолюцию, отвергающую создание палестинского государства, сообщила The Times of Israel. Резолюция была принята партиями, входящими в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также правыми партиями оппозиции.