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Средства ПВО за ночь сбили 33 дрона над Крымом и два над Брянской областью

В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотников над регионами РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в акватории Черного моря дежурными огневыми средствами уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Крым Брянская область
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