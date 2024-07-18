Средства ПВО за ночь сбили 33 дрона над Крымом и два над Брянской областью

В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотников над регионами РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в акватории Черного моря дежурными огневыми средствами уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.