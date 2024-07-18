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Минпромторг подал иск к включенному в список ЭЗО иностранному акционеру "Хайленд голд"

Минпромторг подал иск к включенному в список ЭЗО иностранному акционеру "Хайленд голд"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг 17 июля подал в Арбитражный суд Московской области иск к Highland Gold Mining Ltd. Заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 8 августа, говорится в картотеке дел.

В качестве третьих лиц указаны МКАО "Хайленд голд", в июне добавленная правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), и регистратор "Р.О.С.Т.".

Суть иска в картотеке пока не раскрыта. Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

"Интерфакс" направил запрос в Минпромторг.

МКАО "Хайлэнд Голд" было включено в перечень ЭЗО 6 июня.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold (HGM) Владислава Свиблова. Highland Gold - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.

Highland Gold Минпромторг Хайленд голд Р.О.С.Т. Владислав Свиблов Арбитражный суд Москвы
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