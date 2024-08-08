Суд приостановил корпоративные права иностранной материнской компании "Хайлэнд Голд"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга к Highland Gold Mining Ltd, зарегистрированной на острове Джерси, о приостановке корпоративных прав в МКАО "Хайлэнд Голд".

Иск был подан 17 июля. В качестве третьих лиц были привлечены сама МКАО "Хайлэнд Голд", в июне добавленная правительством в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), и регистратор "Р.О.С.Т.".

Минпромторг по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Группа "Хайлэнд Голд" Владислава Свиблова - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке. МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы, входящая также в цепочку владения частью активов.