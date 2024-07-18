Космический грузовик "Прогресс МС-26" отстыкуют от МКС 13 августа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-26" от Международной космической станции (МКС) состоится 13 августа, сообщили в "Роскосмосе".

В отчете госкорпорации о деятельности экипажа на станции за 17 июля говорится, что космонавтами проведена "подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-26" от МКС, запланированной на 13 августа - укладка удаляемого оборудования в корабле".

Грузовик "Прогресс МС-26" прибыл на МКС 17 февраля 2024 года. Он доставил на станцию 2,5 т груза.