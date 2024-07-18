Курская АЭС сообщила о штатной работе на фоне ракетной опасности в регионе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы после того, как в регионе объявляли опасность атаки ракет.

Сейчас на станции находятся в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации".

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

О ракетной опасности в Курской области предупреждал врио губернатора Алексей Смирнов. Опасность была объявлена с 12:34 до 12:42. В этот период Смирнов также сообщил о работе сил ПВО в Суджанском районе.