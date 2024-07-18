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Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары и перегрузки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ростовская область вводит временные графики ограничения энергопотребления из-за высокой температуры и перегрузки оборудования, сообщается в телеграм-канале АО "Донэнерго".

Отмечается, что графики временных отключений вводятся из-за экстремального роста температуры воздуха (+39 и выше) и высоких нагрузок на оборудование, особенно в дневное время.

"При нормализации электрических режимов незамедлительно восстанавливается электроснабжение потребителей", - отмечается в сообщении.

Как сообщается в телеграм-канале Минпромэнерго Ростовской области, отключения уже производятся в Ростове-на-Дону.

"В течение дня ожидаются отключения в южных и центральных частях области на период ориентировочно до 19:00 мск. Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за перегрузки сетей. Впоследствии подача электроснабжения была восстановлена.

Ранее временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено.

"Донэнерго" занимается транспортировкой электроэнергии, а также производством, распределением и реализацией тепловой энергии. Компания эксплуатирует свыше 20 тыс. км ЛЭП, более 6,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Ростовская область Донэнерго
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