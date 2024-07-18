"Росатом" подписал меморандумы с Конго о сотрудничестве в атоме и гидроэнергетике

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" подписала с Республикой Конго меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики, сообщил медиацентр компании.

Документы были подписаны по итогам визита в эту страну заместителя гендиректора "Росатома" Николая Спасского.

В 2019 году было подписано межправсоглашение с Конго о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Что касается гидроэнергетики, то, как сообщал журналистам посол России в Республике Конго Георгий Чепик весной 2023 года, дочерняя компания "Росатома" - АО "РАСУ" - прорабатывала проект строительства малых гидроэлектростанций в этой стране, общая мощность которых на первом этапе составит 500 МВт. При этом в случае успешной реализации проекта возможно увеличение мощностей в три раза, отмечал Чепик.