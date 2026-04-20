"Росатом" и Конго прорабатывают проект двух мини-ГЭС общей мощностью 2,6 МВт

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и правительство Конго прорабатывают пилотный проект строительства в африканской стране двух модульных малых ГЭС общей мощностью 2,6 МВт, сообщила госкорпорация.

Планируемые мини-ГЭС будут иметь возможность удаленного мониторинга эксплуатационных параметров и усиленную противовзломную конструкцию для гарантии безопасности и бесперебойности работы оборудования. Контейнерное исполнение электростанций обеспечит их оперативное развертывание с минимальными капитальными затратами, что имеет критическое значение для регионов с неразвитой инфраструктурой.

Проект станет базой для комплексного развития энергосистемы Конго и расширения практического опыта двустороннего сотрудничества, отмечаетили в "Росатоме".

В 2024 году "Росатом" и Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики. В 2019 году было подписано межправсоглашение с Конго о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Новости по теме

Генпрокуратура признала Европейский молодежный форум нежелательным в РФ

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

После атаки БПЛА на Туапсе в Черном море ликвидируют разлив нефтепродуктов

Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

В Минздраве зафиксировали рост детского ожирения в РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего старшего вице-президента банка ВТБ Тер-Аванесова

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1778 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов