"Росатом" и Конго прорабатывают проект двух мини-ГЭС общей мощностью 2,6 МВт

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и правительство Конго прорабатывают пилотный проект строительства в африканской стране двух модульных малых ГЭС общей мощностью 2,6 МВт, сообщила госкорпорация.

Планируемые мини-ГЭС будут иметь возможность удаленного мониторинга эксплуатационных параметров и усиленную противовзломную конструкцию для гарантии безопасности и бесперебойности работы оборудования. Контейнерное исполнение электростанций обеспечит их оперативное развертывание с минимальными капитальными затратами, что имеет критическое значение для регионов с неразвитой инфраструктурой.

Проект станет базой для комплексного развития энергосистемы Конго и расширения практического опыта двустороннего сотрудничества, отмечаетили в "Росатоме".

В 2024 году "Росатом" и Конго подписали меморандумы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и в области гидроэнергетики. В 2019 году было подписано межправсоглашение с Конго о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.