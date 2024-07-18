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Ростовская область начала поэтапно отменять графики временного отключения энергоснабжения

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ростовская область приступила к поэтапной отмене графиков временного отключения энергоснабжения, сообщает Минпромэнерго региона в телеграм-канале.

"Системным оператором Единой энергетической системы дана команда на поэтапную отмену графиков временного отключения потребителей центральной части Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отмена пройдет с 18:00 до 21:00 по Москве четверга.

Как сообщалось, с 11:13 (по московскому времени) четверга Ростовская область ввела временные графики ограничения энергопотребления. Графики временных отключений вводились из-за экстремального роста температуры воздуха (+39 и выше) и высоких нагрузок на оборудование, особенно в дневное время.

Также сообщалось, что накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за перегрузки сетей. Впоследствии подача электроснабжения была восстановлена.

Ранее временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено.

Ростовская область
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