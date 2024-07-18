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Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временные графики ограничения энергопотребления ввели в районах Элисты из-за недостатка мощности, сообщает ПАО "Россети Юг" в своем телеграм-канале.

"Временные ограничения электроснабжения потребителей в отдельных районах Элисты введены по команде Ростовского регионального диспетчерского управления. После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменяются, после чего электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование "Калмэнерго" исправно.

Накануне временные графики ограничения энергопотребления вводились на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. В четверг Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары и перегрузки сете, в настоящее время регион приступил к поэтапной отмене графиков временного отключения энергоснабжения. Сейчас временные ограничения подачи электроэнергии введены на Ставрополье и в Майкопе (Адыгея). Временные отключения электроэнергии возможны также в Карачаево-Черкесии из-за превышения перетока.

Элиста Калмыкия
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