У заразившегося COVID-19 Байдена наблюдаются слабые симптомы болезни

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена наблюдаются слабые симптомы заболевания коронавирусом COVID-19, все его жизненные показатели в пределах нормы, сообщил в четверг его личный врач Кевин О'Коннор.

"Президент по-прежнему испытывает слабые симптомы заболеваний верхних дыхательных путей, связанные с недавним заражением COVID-19", - говорится в заявлении врача.

"У него нет температуры, его жизненные показатели в пределах нормы. Он продолжает вести дела", - добавил О'Коннор.

По его словам, Байден принимает препарат от коронавируса Paxlovid.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден заразился коронавирусом.

"После мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы заболевания", - говорилось в сообщении Белого дома.