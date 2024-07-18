У Байдена обнаружен COVID-19

Президент США Джо Байден Фото: AP/TASS

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, у него наблюдаются легкие симптомы болезни, сообщает Белый дом.

"Ранее сегодня после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, и у него наблюдаются легкие симптомы", - говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отмечается, что президент отправится в свой дом в Делавэре, где "самоизолируется и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени".

"Белый дом будет регулярно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента", - добавила Жан-Пьер.