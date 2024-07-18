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Володин назвал Никарагуа стратегическим партнером РФ и близким по духу союзником

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и дальше будет поддерживать Никарагуа, страну, которая является стратегическим партнёром Москвы.

"Будем и впредь поддерживать нашего стратегического партнера, с которым нас связывает стремление укреплять отношения на основе взаимного уважения, доверия и отсутствия двойных стандартов", - сказал Володин в четверг, выступая на заседании никарагуанской Национальной Ассамблеи.

По словам спикера Думы, РФ и Никарагуа многое объединяет. "Мы выступаем за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности, невмешательство в дела суверенных государств, отсутствие двойных стандартов. Вместе отстаиваем эти принципы в международных организациях", - сказал Володин.

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Он напомнил, что в текущем году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических связей между Москвой и Манагуа.

"Наши страны строят отношения на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, учета национальных интересов. Динамику развития отношений задают главы наших государств - президенты Владимир Путин и Даниэль Ортега", - отметил спикер Госдумы.

По его словам, "республика - не просто ключевой партнер России в Латинской Америке, Никарагуа - близкий по духу союзник нашей страны".

Никарагуа Вячеслав Володин
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