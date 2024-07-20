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Володин передал президенту Никарагуа поздравление от Путина с 45-летием Сандинистской революции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге и народу страны поздравление от президента РФ Владимира Путина с 45-летием Сандинистской революции.

"45 лет назад вы определили свой путь - быть свободными, быть независимыми. Вы отстояли свое право самим решать свое будущее, планировать его, строить жизнь, рожать детей, воспитывать их, дружить. Вы завоевали право быть суверенным государством", - сказал Володин на торжественном мероприятии.

Спикер Думы по поручению Путина поздравил "весь свободный, мужественный народ Никарагуа с праздником".

Праздничный митинг по случаю юбилея Сандинистской революции проходит в Манагуа на площади Революции. Он собрал несколько десятков тысяч людей.

Вячеслав Володин Никарагуа Путин
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