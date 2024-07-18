Площадь лесного пожара в Туапсинском районе Краснодарского края выросла до 3,2 га

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание в Туапсинском лесничестве, площадь пожара выросла вдвое, до 3,2 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"(Площадь выросла до - ИФ) 3,2 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в Туапсинском лесничестве на площади примерно 1,5 га. По данным оперштаба региона, от места пожара до ближайшего населенного пункта - села Кривенковское - около 1,5 км, угрозы инфраструктуре села нет. Возгорание ликвидируют 28 человек и 8 единиц техники.

В четверг власти ввели в Туапсинском районе режим повышенной готовности в связи со сложной пожарной обстановкой из-за жары.