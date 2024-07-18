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Лес горит в Туапсинском районе Краснодарского края на 1,5 га

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание в Туапсинском лесничестве на площади 1,5 га, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"Зафиксировано задымление в районе н.п. Георгиевская со стороны леса. Лесопожарные формирования приступили к тушению возгорания в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества на примерной площади 1,5 га", - говорится в сообщении.

В свою очередь, оперативный штаб региона сообщает о том, что от места пожара до ближайшего населенного пункта - села Кривенковское - около 1,5 км, угрозы инфраструктуре поселка нет. Возгорание ликвидируют 28 человек и восемь единиц техники.

В четверг власти ввели в Туапсинском районе режим повышенной готовности в связи со сложной пожарной обстановкой из-за жары.

Краснодарский край
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