Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, которое произошло в пятницу утром в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 216 южнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 42 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Угроза цунами не объявлялась", - добавили в ведомстве.