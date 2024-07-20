Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано вблизи Южных Курил

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на субботу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в ночь на 20 июля с эпицентром в 82 км юго-восточнее о. Итуруп на глубине 62 км", - рассказал собеседник агентства.

Сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах Итурупа силой до двух баллов, разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.