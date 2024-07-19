Еще пять дронов ВСУ перехвачено над Курской областью

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Над территорией Курской области в ночь на пятницу уничтожено еще пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Еще один украинский БПЛА самолетного типа был сбит нашими бойцами", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

"Над Курской областью сбито еще 4 украинских БПЛА самолетного типа", - сообщил врио главы региона.

Ранее над регионом было сбито шесть БПЛА самолетного типа.