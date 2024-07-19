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Двое жителей Курска ранены в результате падения обломков беспилотников

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Двое жителей Курска получили ранения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Этой ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, над территорией региона было ликвидировано 11 беспилотников самолетного типа.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу над территорией России было уничтожено 19 украинских дронов, в том числе 11 над Курской областью.

Курская область Алексей Смирнов ВСУ
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