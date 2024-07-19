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Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализован на площади 4 га

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве на площади 4 га, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края в пятницу в своем телеграм-канале.

"В 7:00 мск лесной пожар локализован в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества на примерной площади 4 га", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в телеграм-канале краевого лесопожарного центра заявили, что в тушении задействованы 51 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в Туапсинском лесничестве на площади примерно 1,5 га. По данным оперштаба региона, от места пожара до ближайшего населенного пункта - села Кривенковское - около 1,5 км, угрозы инфраструктуре села нет.

В Туапсинском районе введен режим повышенной готовности в связи со сложной пожарной обстановкой из-за жары.

Краснодарский край Туапсинский район пожар
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