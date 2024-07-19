Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу было уничтожено 19 украинских дронов над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем.

"В течение прошедшей ночи... дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.