В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Блогеры, в том числе владельцы телеграм-каналов, имеющие не меньше 10 тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии не менее 10 тысяч подписчиков", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Он отметил, что соответствующую поправку планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы на следующей неделе, а принять в качестве закона до конца весенней сессии.

"Верификация и идентификация абонентов - главная задача, которую призваны решить эти поправки", - пояснил источник.

Также он уточнил, что в случае неисполнения соответствующей категорией блогеров требований о передаче сведений в РКН последует требование к администратору ресурса о блокировке телеграм-канала или страницы.

Поправка, как ожидается, будет внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.