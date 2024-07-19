Поиск

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Блогеры, в том числе владельцы телеграм-каналов, имеющие не меньше 10 тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии не менее 10 тысяч подписчиков", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Он отметил, что соответствующую поправку планируется рассмотреть в профильном комитете Госдумы на следующей неделе, а принять в качестве закона до конца весенней сессии.

"Верификация и идентификация абонентов - главная задача, которую призваны решить эти поправки", - пояснил источник.

Также он уточнил, что в случае неисполнения соответствующей категорией блогеров требований о передаче сведений в РКН последует требование к администратору ресурса о блокировке телеграм-канала или страницы.

Поправка, как ожидается, будет внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.

Роскомнадзор Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ

В Якутии пропал вертолет, в котором находились четыре человека

В Курской области за день уничтожено 18 украинских дронов

В Севастополе отключили городское освещение для электроснабжения жилых домов

Центр Ялты остался без электричества из-за аварии на подстанции

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Ограничения энергопотребления ввели в Элисте из-за недостатка мощности

Пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов

Что произошло за день: четверг, 18 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });