Поиск

Что произошло за день: пятница, 19 июля

Сбой в работе Windows по всему миру, приговор Эвану Гершковичу, объявление Олега Кашина в розыск

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глобальный сбой в работе Windows привел к отмене авиарейсов и проблемам у банков, СМИ, медицинских организаций по всему миру. Ситуацию спровоцировало обновление ПО, разработанного американской компанией CrowdStrike. В России проблем в связи со сбоем не возникло.

- Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

- МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина (признан в России иноагентом).

- Минюст РФ пополнил реестр иноагентов: в него попали пианист Евгений Кисин, религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев и бывший разведчик Юрий Швец.

- Блогеры, имеющие не меньше 10 тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор, соответствующую поправку профильный комитет Госдумы рассмотрит на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

- ФСБ заявила о задержании выходца из Центральной Азии, который готовил теракт на автовокзале в Ессентуках.

- Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства России при подготовке или совершении умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алушта обесточена из-за аварии на ЛЭП

РФ с 2025 года может отменить квоты на импорт говядины и перейти на пошлину в 27,5%

Ограничения энергопотребления на Ставрополье снижены до 30 МВт

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });