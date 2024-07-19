Что произошло за день: пятница, 19 июля

Сбой в работе Windows по всему миру, приговор Эвану Гершковичу, объявление Олега Кашина в розыск

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глобальный сбой в работе Windows привел к отмене авиарейсов и проблемам у банков, СМИ, медицинских организаций по всему миру. Ситуацию спровоцировало обновление ПО, разработанного американской компанией CrowdStrike. В России проблем в связи со сбоем не возникло.

- Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

- МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина (признан в России иноагентом).

- Минюст РФ пополнил реестр иноагентов: в него попали пианист Евгений Кисин, религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, активист Дмитрий Цибирев и бывший разведчик Юрий Швец.

- Блогеры, имеющие не меньше 10 тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор, соответствующую поправку профильный комитет Госдумы рассмотрит на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

- ФСБ заявила о задержании выходца из Центральной Азии, который готовил теракт на автовокзале в Ессентуках.

- Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства России при подготовке или совершении умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.