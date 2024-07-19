Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Городского собрания Сочи избрали главой муниципального образования города-курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, сообщил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов на внеочередной сессии парламента.

"Поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал Филонов.

В пятницу прошла внеочередная сессия Городского собрания Сочи. Депутаты избрали главу города путем тайного голосования, в нем приняли участие 44 депутата из 50. На должность претендовали Андрей Прошунин и депутат Городского собрания I созыва Павел Афанасьев, а также директор МОБУ СОШ №4 города Лариса Евсеева. За Прошунина отдано 43 голоса, один голос был отдан Афанасьеву.

Прошунин с декабря 2022 года занимал должность вице-губернатора Кубани, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский 15 мая ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы.