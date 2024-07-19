Поиск

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Городского собрания Сочи избрали главой муниципального образования города-курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, сообщил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов на внеочередной сессии парламента.

"Поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами. Андрей Георгиевич пришел на эту должность с краевого уровня, то есть знаком с проблемами региона и нашего города, имеет управленческий опыт работы с большими территориями на посту вице-губернатора. Все это должно помочь ему в решении вопросов стратегического развития Сочи, укрепления его социально-экономического потенциала и поддержки населения", - сказал Филонов.

В пятницу прошла внеочередная сессия Городского собрания Сочи. Депутаты избрали главу города путем тайного голосования, в нем приняли участие 44 депутата из 50. На должность претендовали Андрей Прошунин и депутат Городского собрания I созыва Павел Афанасьев, а также директор МОБУ СОШ №4 города Лариса Евсеева. За Прошунина отдано 43 голоса, один голос был отдан Афанасьеву.

Прошунин с декабря 2022 года занимал должность вице-губернатора Кубани, курирующего министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, департамент государственного регулирования тарифов.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский 15 мая ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы.

Сочи Андрей Прошунин Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ

В Якутии пропал вертолет, в котором находились четыре человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });