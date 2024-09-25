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Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд по просьбе следствия арестовал до 18 ноября бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по уголовном делу о растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Бывшему чиновнику вменяют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Согласно постановлению суда, ему уже предъявлено соответствующее обвинение.

О задержании Копайгородского в Луганске стало известно ранее 25 сентября. Для проведения следственных действий его доставили в Москву.

Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019 по май 2022 года. После отставки он отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне специальной военной операции.

Мещанский суд Луганск Сочи Москва Алексей Копайгородской
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