Генпрокурор потребовал не допустить необоснованного роста цен на школьные принадлежности

По поручению Краснова 1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от своих подчиненных проконтролировать подготовку образовательных заведений к новому учебному году и не допустить необоснованного роста цен на школьные принадлежности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В преддверии сбора детей в школу прокуроры ориентированы на мониторинг потребительского рынка и необоснованного завышения цен на школьную продукцию. Оценивается не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полнота принятых местными органами власти мер по стабилизации ценообразования", - говорится в сообщении.

На особом контроле должно быть "соблюдение порядка приема в школы и детские сады, приоритетность зачисления детей льготных категорий и преимущественный прием братьев и сестер в одну организацию, комплектование профильных 10-11 классов и обоснованность отказов в переводе в них".

Кроме того, прокуроры проверят деятельность органов соцзащиты при подготовке к школе детей из многодетных и социально уязвимых категорий семей, участников СВО.

"Повышенное внимание уделяется соблюдению гарантий на получение такими семьями выплат на приобретение школьной формы и наборов первоклассников, предоставление помощи по социальному контракту", - отметили в Генпрокуратуре.

Также охвачены надзорным сопровождением организация школьного питания и процедура выбора поставщика.

По поручению Краснова 1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах, в том числе открывающихся после длительного строительства и ремонта.