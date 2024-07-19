Поиск

Генпрокурор потребовал не допустить необоснованного роста цен на школьные принадлежности

По поручению Краснова 1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от своих подчиненных проконтролировать подготовку образовательных заведений к новому учебному году и не допустить необоснованного роста цен на школьные принадлежности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В преддверии сбора детей в школу прокуроры ориентированы на мониторинг потребительского рынка и необоснованного завышения цен на школьную продукцию. Оценивается не только законность действий продавцов и производителей товара, но и полнота принятых местными органами власти мер по стабилизации ценообразования", - говорится в сообщении.

На особом контроле должно быть "соблюдение порядка приема в школы и детские сады, приоритетность зачисления детей льготных категорий и преимущественный прием братьев и сестер в одну организацию, комплектование профильных 10-11 классов и обоснованность отказов в переводе в них".

Кроме того, прокуроры проверят деятельность органов соцзащиты при подготовке к школе детей из многодетных и социально уязвимых категорий семей, участников СВО.

"Повышенное внимание уделяется соблюдению гарантий на получение такими семьями выплат на приобретение школьной формы и наборов первоклассников, предоставление помощи по социальному контракту", - отметили в Генпрокуратуре.

Также охвачены надзорным сопровождением организация школьного питания и процедура выбора поставщика.

По поручению Краснова 1 сентября прокуроры регионов посетят торжественные линейки в школах, в том числе открывающихся после длительного строительства и ремонта.

Игорь Краснов Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Ростовская область вновь ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет заключения

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

СКР предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к особо тяжким преступлениям

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин

В РФ хотят ужесточить наказание за умышленное повреждение имущества

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

В РФ планируют обязать блогеров не менее чем с 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в РКН

Минпромторг подал иск к нидерландскому владельцу табачного дистрибутора "Мегаполис"

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

На процессе по делу Эвана Гершковича начались прения сторон

Над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем уничтожено 19 дронов ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });